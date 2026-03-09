“ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆସିଲା ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର”, କଥା କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କିଶାନ

By Jyotirmayee Das

Ishan Kishan: ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ଇଶାନ କିଶାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ୨୫ ବଲ୍‌ରେ ୫୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଇଶାନଙ୍କ ଇନିଂସ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୨୫୫ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଇଶାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ ଏହି ଇନିଂସକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଇଶାନ କିଶାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ କହିଥିଲେ, “ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲି, ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଦଳକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହା ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଏ।”

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଫାଇନାଲର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରି ଫାଇନାଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୩୧୭ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।

କିଶାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଚୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଭାବିଥିଲି ଏହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ। ସେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା କି… ମୁଁ ପଚାଥିରିଲି, ‘ତୁମେ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ତ?’ ତା’ପରେ ସେ କହିଲେ, ‘ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ କରିବା…’

