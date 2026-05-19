CSK ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇଲେ ଇଶାନ କିଷନ! ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ; ଇଶାନଙ୍କ ‘Whistle Podu’ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇରାଲ!

କିଷନଙ୍କ ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଚେନ୍ନାଇ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ , ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ( CSK ) କୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇଶାନ କିଶନ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୭ ବଲ୍ ରୁ ୭୦ ରନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଆଶାଜନକ ନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଦଳ ଚାପରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଦଳକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ୪୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ବ୍ରେଭିସ୍ ବ୍ୟତୀତ, ନିମ୍ନକ୍ରମର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ଚେନ୍ନାଇକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

୧୮୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ।

ଏହା ଚେନ୍ନାଇକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। କ୍ଲାସେନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ୨୬ ବଲ୍‌ରେ ୪୭ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଇଶାନ କିଶାନ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ବଜାୟ ରଖି ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଇଶାନ କିଶାନ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ସଟ୍ ଖେଳି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଶାନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ SRH ସପକ୍ଷରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଶେଷରେ ସ୍ମୃତି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଚୌକା ମାରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ IPL ୨୦୨୬ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ନିକଟତର।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୱିକେଟ୍ କିପର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ‘ହ୍ୱିସଲ୍ ପୋଡୁ’ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ପହଁଚିବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଜାଳିଆ ଭାବରେ ଉପହାସ କରିଥିଲେ।

