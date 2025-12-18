ଜିତିଲା ଇଶାନଙ୍କ ଟିମ୍ ; ପଡିଆରେ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ ଇଶାନ କିଶାନ୍, ଏବେ ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ କରି ଫାଇନାଲ ଜିତିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ…
କ୍ଯାପଟେନ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଜିତିଲା ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଦଳ। ମ୍ଯାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରି ହିରୋ ସାଜିଲେ ଇଶାନ। କେବେ ବି ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ନଥିବା ଦଳକୁ ଜିତାଇ ବନିଗଲେ ହିରୋ। ଏବେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିବ BCCI। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇଶାନ କିଶାନ। IPL ଆଗରୁ ଫର୍ମରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୨୬୨ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ ୧୦୧ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ହରିୟାଣା ୧୯୩ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାଲ କୃଷ୍ଣ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
୨୬୨ ରନ୍ ପିଛା କରି ବିକାଶ ସିଂହ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଏବଂ ଆଶିଷ ସିୱାଚଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଆଶିଷ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ।
ପରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯଶୱର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଶ କବିର ବିବେକ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ମଇଦାନରେ ରହି ପାରିନଥିଲେ। ଆର୍ଶଙ୍କୁ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରା ବୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ଦେଇଥିଲା।
ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ 67 ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନୁକୁଳ ରୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁକୁଳ ଦଶମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ସିନ୍ଧୁ (31) ଏବଂ ସେହି ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ରେ ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଦଲାଲ (53)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ହରିୟାଣା ପଛକୁ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା।
ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ଜିତିଲା ଝାଡଖଣ୍ଡ ଟିମ:
ସାମନ୍ତ ଦେବେନ୍ଦର ଜାଖର ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୪ଟି ଛକା ମାରି ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯ତମ ଓଭରରେ ହରିଆଣାର ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ଇଶାନ୍ତ ରବି ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ରୂପରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ହରିଆଣା ୧୯୩ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଇଶାନ୍ତ କିଷନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ୬୯ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ SMAT ଟାଇଟଲ୍। ଏଣୁ ଏନେଇ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ହିରୋ ସାଜିଲେ ଇଶାନ୍:
ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୨୬୨ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶାନ ୧୦୧ ରନ୍ ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେ ୪୯ ବଲ୍ ରେ ୧୦ଟି ଛକା ଏବଂ ୬ଟି ଚୌକା ମାରି ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅନୁକୂଳ ରୟ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।