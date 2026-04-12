ଇସଲାମାବାଦ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ: ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହଲଚଲ

By Priyanka Das

Hormuz Strait tension : ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇରାନ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ’ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି।

ବୈଠକରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବେଶ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ୱାସ ଆରାଘଚି ଏବଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟିଭେନ ୱିଟକୋଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର:
ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଇରାନ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଏହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା:

ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାହାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପରାଜୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ବିଫଳ ହେବା ଘଟଣାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

