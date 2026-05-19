ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଫେରିବ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ, ଇସଲାମପୁରା ହେବ ଏବେ ‘କ୍ରିଷ୍ଣା ନଗର’!

By Shiv Sankar Singh

ଲାହୋର: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାହୋରର ଅନେକ ଗଳି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ପୁରୁଣା ନାମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସହରର ବିଭାଜନ ପୂର୍ବର (pre-Partition) ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଲାହୋରର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରାସ୍ତା, ଗଳି ଏବଂ ଛକର ନାମ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ଇସଲାମିକ, ପାକିସ୍ତାନୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପିଟିଆଇ (PTI) କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଲାହୋର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଓ ଗଳିଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନାମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସହରର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ‘ଲାହୋର ହେରିଟେଜ୍ ଏରିଆଜ୍ ରିଭାଇଭାଲ୍’ (Lahore Heritage Areas Revival) ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା।

ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମ ବଦଳାଯାଇଥିବା ଲାହୋରର ଐତିହାସିକ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୁଇନ୍ସ ରୋଡ୍, ଜେଲ୍ ରୋଡ୍, ଡେଭିସ୍ ରୋଡ୍, ଲରେନ୍ସ ରୋଡ୍, ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ରୋଡ୍, କ୍ରିଷ୍ଣା ନଗର, ସାନ୍ତନଗର, ଧର୍ମପୁରା, ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ରେଥ୍ ରୋଡ୍, ରାମ ଗଳି, ଟେମ୍ପବେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୌକ, ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରୋଡ୍, କୁମ୍ଭାରପୁରା, ମୋହନ ଲାଲ୍ ବଜାର, ସୁନ୍ଦର ଦାସ ରୋଡ୍, ଭଗବାନ ପୁରା, ଶାନ୍ତି ନଗର ଏବଂ ଆଉଟ୍‌ଫଲ୍ ରୋଡ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୱାଜ ସରିଫ ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କ (ଗ୍ରେଟର ଇକବାଲ ପାର୍କ) ଠାରେ ତିନୋଟି କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ‘ଆଖଡ଼ା’ (କୁସ୍ତି ଅଙ୍ଗନ) ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି,  ଯାହାକୁ ଅତୀତର ଭୁଲ୍ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏକ ସହରୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହି ତିନୋଟି ଐତିହାସିକ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ, କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଏବଂ କୁସ୍ତି ଆଖଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଇଞ୍ଜମାମ-ଉଲ-ହକଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କର ଏହି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ଦେଶ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଲାଲା ଅମରନାଥ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୧୯୮ ମସିହାରେ ଅମରନାଥ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ସହିତ ଲାହୋର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କ ଯାଇ ‘କ୍ରେସେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ’ର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଲବ ପାଇଁ ସେ ବିଭାଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିଲେ। ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି କୁସ୍ତି ଆଖଡ଼ା ଦିନେ ଗୁଙ୍ଗା ପହିଲମାନ, ଇମାମ ବକ୍ସ ଏବଂ ଗାମା ପହିଲମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲା। ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହି ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ।

