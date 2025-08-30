ବୁଡ଼ିବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ନାମ, ଚିହ୍ନ ପାଣିରେ ଲିଭି ଯିବ କି?

ବୁଡ଼ିବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ନାମ, ଚିହ୍ନ ପାଣିରେ ଲିଭି ଯିବ କି?
ମାଳଦ୍ୱୀପ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିପଦ। ଟୁଭାଲୁ, କିରିବାଟି, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭଳି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼, ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷତି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଉଛି। କିଛି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ନିର୍ଜନ ହେବାର ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯଦି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ହରାଇବେ, ତେବେ କ’ଣ ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର’ କିମ୍ବା ‘ଦେଶ’ ଭାବରେ ରହିବେ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ହରାଇବେ, ତେବେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଚାକିରି ହରାଇବେ ନାହିଁ।
ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ହରାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଟୁଭାଲୁ ଆଗାମୀ ବିପଦ ସହିତ ଏହିପରି ମୁକାବିଲା କରୁଛି
ଟୁଭାଲୁ ନାମକ ଛୋଟ ଦେଶ ଏହି ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଟୁଭାଲୁର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଟୁଭାଲୁର ସେହି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭୂମିରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଟୁଭାଲୁ ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ନିଜକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆରେ ନେଇଯାଉଛି। ଟୁଭାଲୁ ଏହାର ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପରେ ଏହାର ଭୂମି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅଭିଲେଖାଗାର କରୁଛି।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦିଓ ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତଥାପି ଟୁଭାଲୁ ଏକ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର’ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ। ଟୁଭାଲୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ।
ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଦେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଉଚ୍ଚତାକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ‘ରାଇଜିଂ ନେସନ୍ସ ଇନିସିଏଟିଭ୍’ ଭଳି ପ୍ରୟାସ କାମ କରୁଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ କ’ଣ କହେ?
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ୪ଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ: ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭୂମି, ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା।
ଯଦି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭୂମି ଉଭୟ ହରାଇବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର’ ହୋଇ ରହିବେ କି?
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଅଦାଲତର ମତ କ’ଣ?
ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଅଦାଲତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ।
କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ରହିବ କି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ICJ କେବଳ କହିଛି। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବା ପରେ, ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରେ ନାହିଁ।
କିଛି ବିଚାରପତି ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନରେ ନମନୀୟତା ଅଛି। ଏବଂ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ICJ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଭୂମି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ରହିବେ କି ନାହିଁ। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଦେଶ ଆଶା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଏହି ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କ’ଣ ହେବ?
ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ୍ ସମାଧାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।
କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ହେବ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।