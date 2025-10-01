ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ହମାସ ହଁ କଲେ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆରବ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲା…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ହମାସ ହଁ କଲେ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆରବ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲା…
ଖୁବଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ରାଜି ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ । ଗାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତ ପଡିପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି । ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଗାଜା ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୀଷଣ ଲଢେଇକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଶାନ୍ତିଚୁକ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଆରବ ଦେଶ ସମେତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇସାରିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ଅଶାନ୍ତକର ପରସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗାଜାରେ ଥିବା ଏକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ହମାସ । ଏଣୁ ଏହି ହମାସ ଆତଙ୍କୀକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଏବେ ହୁଏତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲାନ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ତରଫରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ହମାସ ଆଉ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ତାର ସହମତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବ ।
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ: ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆର୍ମି ଗାଜା ଛାଡିବେ ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତିର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।ଏଥିରେ ୫୯ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।