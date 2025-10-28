ଯୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଗଲାଣି ଏହି ଦେଶ; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁନି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି….
ଅସ୍ତ୍ରବିରତିରେ ବି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରମଣ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମନାକୁ ଆସୁଛି ବିକଳ ଚିତ୍ର । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ବେ ଥମୁନି ଯୁଦ୍ଧ । ସେପଟେ ଖାଦ୍ଯ ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଜା ବାସୀ ।
ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମାନ୍ଯ କୋହଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ବି କିଚି ସ୍ତାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି । ହମାସର ଗୋଟିଏ ଭୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି ।
ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ । ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଚି । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏବେ ବି କରାଯାଉଛି ମିସାଇଲ ମାଡ । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବେଳେ ଶୁଭୁଛି ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଶବ୍ଦ । ଏବେ ବି ଭୟରେ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ଲୋକ ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ 68 ହଜାର 527 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଶତାଧିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ଯପଟେ ଏହାତ ଥିଲା ଗାଜା ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା । ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 1139 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଅକ୍ଚୋବର 7, 2023 ମସିହାରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ଶୋ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗାଜାରେ ଥିବା ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲା । ବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା ।