ଭାରତରେ ଇସ୍ରାଏଲ କରୁଛି “ଅପରେସନ୍ Wings of Dawn”
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ୍ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଲେବାନନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ହେଲେ ଏପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ କଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ମଣିପୁର ଓ ମିଜୋରାମରୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାର ନାଁ ହେଉଛି ‘ବନି ମେନାଶେ’ (Bnei Menashe)।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ‘ଅପରେସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡନ୍’ (Operation Wings of Dawn) ନାମ ଦେଇଛି। ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଗତ ତିନି ଦଶକ ଧରି ଏହି ସମୁଦାୟର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ଅପରେସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡନ୍ କଣ?
ମଣିପୁର ଓ ମିଜୋରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ‘ବନି ମେନାଶେ’ ସମ୍ପ୍ରଦାର ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା Jewish Agency for Israel ଓ ଆଲିୟାହ ପ୍ରୟାସରେ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ୨୭୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।
ବନି ମେନାଶେ କିଏ?
‘ବନି ମେନାଶେ’ ଏକ ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ‘ମେନାଶେଙ୍କ ସନ୍ତାନ’। ସେମାନେ ନିଜକୁ ୟେହୁଦୀ ଧର୍ମ ସହ ଜଡିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାଇବେଲ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ୧୨ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ‘ମେନାଶେ’। ଏହି ସମୁଦାୟ ନିଜକୁ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଂଶଜ ବୋଲି ମାନନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା
ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂର୍ବଜମାନେ ଫାରସ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତିବ୍ବତ ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଘୁରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କେବେ?
୧୯୯୦ ଦଶକରୁ ଏହି ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫେରିଲେଣି। ପ୍ରାୟ ୬୦୦୦ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ହେବ?
ଏହି ସମୁଦାୟ ୟେହୁଦୀ ନିୟମକୁ କଠୋର ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ କନଭର୍ସନ୍’ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ‘ଲ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ’ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନାଗରିକତା ପାଉନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେଠାରେ କଣ କାମ କରିବେ?
ଏହି ସମୁଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଣିପୁରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ସେମାନେ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ପୁନର୍ବାସ ଭରଣ କରୁଛି।
ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ?
ମଣିପୁର ଓ ମିଜୋରମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାର୍ମିକ ସଂସାଧନର ଅଭାବ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଆୟ ଓ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି।