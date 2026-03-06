ଖାମେନେଇଙ୍କ ବଙ୍କର ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ; ଥରକେ ୧୦୦ଟି ବୋମା ପକାଇ ପୁରା ବଙ୍କର ଉଡ଼ାଇଦେଲା ଇସ୍ରାଏଲ…

ଖାମେନେଇଙ୍କ ବଙ୍କରରେ ପଡ଼ିଲା ୧୦୦ଟି ବୋମା !

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା (IDF) ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ପ୍ରାୟ 50ଟି ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେହେରାନରେ ଇରାନୀ ନେତୃତ୍ୱ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଭୂତଳ ବଙ୍କରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବଙ୍କରଟି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଉପରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ।

ଜଣେ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆକ୍ରମଣଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭୂତଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା।

ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାରରେ ଥିଲା: IDF ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ଅପରେସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭୂତଳ ନେଟୱାର୍କ ତେହେରାନର ଅନେକ ରାସ୍ତା ତଳେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୈଠକ କୋଠରୀ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ବଙ୍କରର ଧ୍ୱଂସ ଇରାନର କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।

ଆକ୍ରମଣ କିପରି କରାଯାଇଥିଲା: ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ମ୍ୟାପ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଥିଲା। ଯାହାକି ଆଜିର ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ 8200 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 9900 କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ, IDF ତେହେରାନରେ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣରେ, IDF କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖମେନିଙ୍କ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।

ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କୋଠାରେ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଠ ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, IDF କହିଛି ଯେ ଏହା ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

 

