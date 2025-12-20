କମ୍ପିଲା ଗାଜା; ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ମାଡ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ଡ୍ରୋନ, ଆଖି ଆଗରେ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦଉଡିଲେ ଲୋକ…

ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆଟାକ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହଠାତ ଗାଜାରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିଦ୍ଯାଳୟକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ବିଦ୍ଯାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି।

ଗାଜା ସହରର ତୁଫା ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଛଅ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫ୍ଲୋରିଡାର ମିଆମିରେ କାତାର, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ତୁର୍କିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ଦେଶର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଅନ୍ତି,…

ଛି ଛି ଲଜ୍ୟା… ପ୍ଲେନରେ କରୁଥିଲେ…

ହମାସର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧବିରତି “ଉଲ୍ଲଂଘନ” ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସମଗ୍ର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବୀୟ ସହାୟତାକୁ ବାଧା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି।

୨୦୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ନରସଂହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅତି କମରେ ୭୦,୬୬୯ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୧୭୧,୧୬୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ମୋଟ ୧,୧୩୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ଏହି ସଂଖ୍ଯା ଆହୁରୀ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ଦେଶର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ ପିଅନ୍ତି,…

ଛି ଛି ଲଜ୍ୟା… ପ୍ଲେନରେ କରୁଥିଲେ…

ହାଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଘଟିବ ବଡ଼ ଘଟଣା,…

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସଜା ଶୁଣାଇଲା କୋର୍ଟ;…

1 of 2,736