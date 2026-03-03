ଘନ ଘନ ହଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଚାଲିଛି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଇରାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ
Iran-Israel War: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ୍ ଦେଉଛି ତେହେରାନ । ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଜ୍ୱରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଭବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍
ବିବିସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହା ଇରାନ ଶାସନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଡିଏଫ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଉପରେ ଏକ ସିରିଜ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଇରାନୀ ସାମରିକ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଖାମେନି ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି।
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ୭୮୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ଇରାନର ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର (୨୮ ଫେବୃଆରୀ) ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୭୮୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ HRANA ଦାବି କରିଛି ଯେ ୧୭୬ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୭୪୨ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।