ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଦାବି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଇରାନୀ IRGC ନେଭି ଚିଫ୍ ନିହତ

By Jyotirmayee Das

Iran-Israel War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର IRGC ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରି ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦର ଆବାସରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଇରାନ କଥିତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ।

୨୦୧୮ରୁ IRGC ନୌସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ IRGC ନୌସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ତାଙ୍ଗସିରି ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଉପସାଗରରେ ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଶେଷକରି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ତାଙ୍ଗସିରି ଉପସାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲେ।

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି?

ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ, ଯାହା ଉତ୍ତରରେ ଇରାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓମାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଓମାନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏଲଏନଜି ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଏ। ଇରାନ ନୌସେନା ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କେବଳ କିଛି ଚୟନିତ ଜାହାଜକୁ ପାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।

ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧର ପରିଣାମ

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏଲଏନଜିର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ପରିବହନକୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହାର ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପରେ, ଇନ୍ଧନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଇନ୍ଧନ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଭାରତ, ଚୀନ୍, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

