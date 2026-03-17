ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଦାବି, ଇରାନରେ ଟଳିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା, ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଦେଶ
Iran-Israel War: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ତେହେରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଲ ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟଜ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲାରିଜାନି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏହି ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
ଲାରିଜାନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋମବାର ରାତିରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬) ଲାରିଜାନିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଗୁପ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ସାମରିକ ବାହିନୀର ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଲାରିଜାନି ଥିଲେ।
ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ପାଇପାରି ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବାସିଜ୍ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଘୋଲାମରେଜା ସୋଲେମାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ବାସିଜ୍ ହେଉଛି ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନ।
ଲାରିଜାନି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ
ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲାରିଜାନି ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଜଣେ ନିକଟତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ, ଖାମେନି ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ସମ୍ପ୍ରତି ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ଏହାର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ଲାରିଜାନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଲାରିଜାନି ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ
ଲାରିଜାନି ସୋମବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ, ଲାରିଜାନି ଯିହୂଦୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା।
ଲାରିଜାନି ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଇରାନ ଭିତରେ, ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ କଠୋରପନ୍ଥୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।
ଖାମେନିଙ୍କ ସମେତ ୪୦ ଜଣ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ସମେତ ୪୦ ଜଣ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ହତ୍ୟା ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଇରାନ ଏକ “ଚାରି-ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଫର୍ମୁଲା” କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଜଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିସାରିଛି।