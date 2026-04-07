ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତବାସ ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଗୁଳିଚାଳନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସକୁ ଗୁଳିଚାଳନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ପୋଲିସ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଂପ୍ରତିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତିକ୍ତତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ତୁର୍କୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସହର ବେଶିକତାଶ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତବାସ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହଠାତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଂଚଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପଡିଥିବାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ତୁରନ୍ତ ଏ ସଂପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୂତବାସ ନିକଟରେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକି ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଅଂଚଳକୁ ଘେରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
🇹🇷🇮🇱 Gunmen attacked the Israeli consulate area in Istanbul, triggering a 10-minute shootout with police that left one attacker dead and two officers wounded.
Turkish officials say the suspects travelled from Izmit and were linked to an extremist group.
Follow: @europa pic.twitter.com/VXg6wypcxM
— Europa.com (@europa) April 7, 2026
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ୩ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିପାତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିପାତ ଏବଂ ବାକି ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ୨ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ତୁର୍କୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂରା ଅଂଚଳକୁ ସିଲ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁର୍କୀର ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯାଂଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଶ୍ୱସନାର କଥା ଏହା ଯେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ କେହି ଅଧିକରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତୀ ହୋଇ ନାହିଁ ।