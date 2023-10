ଗାଜାର ଯୁଦ୍ଧ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲା ଭାରତ, ପଠାଗଲା ମେଡିକାଲ୍ ଓ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗାଜାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ଓ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ୍‌, ସର୍ଜିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ, ଟେଣ୍ଟ, ତକିଆ, ତାରପଲିନ୍‌, ସାନିଟାରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଟାବଲେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ । ଏ ବିଷୟରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖବକ୍ତା ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚି ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

🇮🇳 sends Humanitarian aid to the people of 🇵🇸!

An IAF C-17 flight carrying nearly 6.5 tonnes of medical aid and 32 tonnes of disaster relief material for the people of Palestine departs for El-Arish airport in Egypt.

The material includes essential life-saving medicines,… pic.twitter.com/28XI6992Ph

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 22, 2023