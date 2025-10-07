ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ; ୬୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମୃତ ଓ ୧ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆହତ, ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ…
ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ । ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆଦଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ହମାସ ଆତଙ୍କୀ । ଏହାପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ । ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ହମାସ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ।
ହମାସର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ: ୨୦୨୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥାଏ ।ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।ଏପରିକି ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଗାଜାରେ ଥିବା ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ହମାସ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲେ । ପରେ କିଛି ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଜା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ।
ତେବେ ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ହମାସକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ: ଯୁଦ୍ଧକୁ ୨ ବର୍ଷ ବିତିସାରିଛି ।ଏହାରି ଭିତରେ ଗାଜାର ୬୭ ହଜାର ୧୩୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ୫୮୩ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ଏଲି ସରବି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୁତି ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଠିକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହମାସ ମୋ ପତ୍ନି ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ସେହି ଦିନକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଏହାସହ ମୋ ଭାଇ ୟୋଶିଙ୍କ ଶବ ହମାସ ନିକଟରେ ରହିଛି ।
ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ହମାସ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ବୋଲି କହିଛି । ଶରବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଜାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ୪୯୧ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହମାସ ମୁକୁଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେହି ଦିନ ଗୁଡିକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ।