ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଉପରେ ପଡିବ ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ଭାରତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦର
Israel-Iran War: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଧା ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ମାର୍ଗ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
ଭାରତରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାର୍ଗ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଓମାନ ଉପସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ତେଲ (ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ) ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରେ।
ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ
ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୭୦ ରୁ ୮୦ ଡଲାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
ତେଲ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ଅଣ-ତୈଳ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ମୋଟ ଅଣ-ତୈଳ ରପ୍ତାନିର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଗଲ୍ଫ ସହଯୋଗ ପରିଷଦ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ । ବାସମତୀ ଚାଉଳ, ଚା, ମସଲା, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସମେତ।
ଯଦି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗ ମହଙ୍ଗା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।