Israel-Iran War Impact: ଶେଷରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଏସୀୟ ଭାରୋତ୍ତଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା; ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି…

ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତିକି ଘନଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ବ ସେତିକି ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ଠପ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରିକି ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା,ଏବେ ଏହାକୁ ମେ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ ୧୨ ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହା ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆନ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ମହାସଙ୍ଘ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି କରିଥିବା କହିଛି ଓ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ଆଗାମୀ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ମହାସଂଘ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।ତେବେ ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କ୍ରେଜ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଥମି ଯାଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଏହାସହ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି।

