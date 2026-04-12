୨୧ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ବିଫଳ: କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ବିନା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫେରିଲେ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ
୨୧ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ରବିବାର (୧୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ବିନା ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି।
ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସିଧାସଳଖ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏପରିକି ୧୯୭୯ର ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବ ପରଠାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଏହି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି (ceasefire) ଏବଂ ‘ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ (Strait of Hormuz) ର ପୁନଃ ଉଦଘାଟନ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଏହି ଆଲୋଚନା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଚାଲିଥିବାବେଳେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କୌଣସି ଖବର ନପାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର “ଶେଷ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ” ଦେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ୨୧ ଘଣ୍ଟାର ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀ ଭାନ୍ସ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏଠାରୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଫେରୁଛୁ, ଯାହା ଆମର ଶେଷ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଫର୍। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଇରାନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ।”
ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରବିବାର (୧୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ସକାଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ସଫଳତା ୱାଶିଂଟନର “ଅତ୍ୟଧିକ ଦାବି” ଏବଂ “ବେଆଇନ ଅନୁରୋଧ”କୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଇସମାଇଲ ବାକାଇ X (ଟୁଇଟର)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି କୂଟନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଫଳତା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ସାଧୁତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାବିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଇରାନର ବୈଧ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରଣନୈତିକ ‘ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’, ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିପୂରଣ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ଏବଂ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।