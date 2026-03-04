ଯେଉଁ ତେଲ ପାଇଁ ଜଳୁଛି ସାରା ଦୁନିଆ, ଆଜିର ତାରିଖରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଆବିଷ୍କାର; ଏଠାରେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ତେଲ କୂଅ
ନୂଆଦି୍ଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜୀ ମାର୍କେଟ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ଏକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସାଉଦି ଆରବକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା।
ଏକ ଐତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାର
ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର କାହାଣୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। 3 ମାର୍ଚ୍ଚ, 1938 ରେ, ସାଉଦି ଆରବର ଦମ୍ମମ୍ କୂପ ନମ୍ବର 7 ରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ଏକ ଦେଶକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜୀ ଅର୍ଡରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏହି କୂପକୁ ପରେ “Prosperity Well” ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
6 ଥର ବିଫଳତା ପରେ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା
ଏହି ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିନଥିଲା। ତା’ପୂର୍ବରୁ 6ଟି କୁଆଁ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ Max Steineke ଅଧିକ ଗଭୀର ଡ୍ରିଲିଂ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଉଦି ଆରବର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ପ୍ରାୟ 1,440 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ତେଲ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାହାରିଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଉଦି ଆରବର ଏକ ଛୋଟ ମରୁଭୂମି ଅର୍ଥନୀତିରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାୱାରହାଉସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା।
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍
4 ମାର୍ଚ୍ଚ 1938ରୁ ଦିନକୁ 1585 ବ୍ୟାରେଲ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3810 ବ୍ୟାରେଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଇଥିଲା। 1982 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୁଆଁରୁ 32 ମିଲିୟନ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଆବିଷ୍କାରରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା California Arabian Standard Oil Company ପରେ Saudi Aramco ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଗୋଟିଏ ଆବିଷ୍କାର ବଦଳାଇଦେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଜିଓପଲିଟିକ୍ସ
କୂପ ନମ୍ବର ୭ରେ ମିଳୁଥିବା ତେଲ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଧନୀ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି କରିଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପସାଗରୀୟ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ରଣନୈତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସମୟ ସହିତ, ତେଲରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମିତ୍ରତା, ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଓ ବିଦେଶ ନୀତିରେ ମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା।।
ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟ
୧୯୯୯ ମସିହାରେ, କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରସପେରିଟି ୱେଲ୍ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି, ଏହା ସାଉଦି ଆରବର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।