୪ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌; ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ବେକା ଉପତ୍ୟକାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ବେକା ଉପତ୍ୟକାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁସେନା ବେକା ଉପତ୍ୟକାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ମିଳିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବାର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଇଡିଏଫ୍ (IDF) ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି।”

ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଇଡିଏଫ୍‌ର ଜଣେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାହିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସେନା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଲେ ୪୦୧ତମ ଆର୍ମଡ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍‌ର ୫୨ତମ ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡର, ବେଥ୍ ହାସିତାର ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡୋର ଗେଡାଲିଆ ବେନ୍ ସିମହୋନ।

ଏଥିସହ, ‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ମୁତାବକ, କଫର ତେବନିତଠାରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଡ୍ରୋନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ବ୍ରିଗେଡ୍‌ର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଶୋଧ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଘନ…

ଘର କିଣିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, PMAY-U 2.0 ପାଇଁ…

ଏହି ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନବାଜି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇତାମାର ବେନ ଗଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେବାନନ ଜଳିଯିବା ଉଚିତ୍।” ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମା’ର ପ୍ରତିଟି ଲୁହ ବଦଳରେ ହଜାରେ ଲେବାନନୀ ମା’ଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେବାନନ ଜଳିଯିବା ଉଚିତ୍! ଆମେରିକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଖି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେବାନନ ଜଳିଯିବା ଉଚିତ୍। ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକ ଏବଂ ଆଇଡିଏଫ୍ (IDF) ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।” ଗଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସଂଯମତା ରଖିଲେ ସେମାନେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଏହି ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଗଭୀର କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମା’ର ପ୍ରତିଟି ଲୁହ ବଦଳରେ ହଜାରେ ଲେବାନନୀ ମା’ଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବାଦ-ପ୍ରତିବାଦର ଖେଳ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆପଣ ମାପିଚୁପି ଜବାବ ଦେଇ କିମ୍ବା ସଂଯମତା ରଖି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ–ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୂଳିସାତ ଓ ଚୂରମାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”

ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ତାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଶୋଧ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଘନ…

ଘର କିଣିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, PMAY-U 2.0 ପାଇଁ…

NEET ରି-ଏଗ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ କୋଡ ଲାଗୁ, NTA…

ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର…

1 of 29,564