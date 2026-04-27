ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ: ଗଲାଣି ୧୪ ଜୀବନ
ଲେବାନନ : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଲେବାନନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ୩୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଲେବାନନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲେ।
ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନ “ଖାଲି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ” ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ “ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ”। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ IDF କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି “ତୋପ ଓ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ” କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, IDF ସୈନିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ IDF ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, IDF ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଡ଼କୁ ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୀମା ପାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ଉଭୟ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ସାମୟିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୬ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଆଉ ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଖରେ “ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର” ରହିଛି।
ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସରକାରୀ ବୈଠକରେ କହିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, IDF ଲେବାନନରେ “ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହ କାମ କରୁଛି”। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ “ଭଙ୍ଗ କରୁଛି”।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଲେବାନନ୍ ସହିତ ସହମତି ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା—କେବଳ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ (ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ), ବରଂ ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂଆ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ।”
ରବିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେତେବେଳେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ IDF ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ରାତିସାରା ହିଜବୁଲ୍ଲାର “ସାମରିକ ସଂରଚନା” ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେମାନେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରକ ଭରା ମାନବବିହୀନ ବିମାନ (UAVs) ବା ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରଠାରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସହ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ନେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନାକୁ ଲେବାନନରେ ଥିବା “ହିଜବୁଲ୍ଲା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ” କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତେହେରାନର ଏକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଗଚି ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨ ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା।