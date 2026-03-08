ଆତଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ନାମ ଟ୍ରମ୍ପ! ବାସ ଗୋଟେ ଧମକ ପରେ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ; ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିଲା ତେଲ ଡିପୋ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ରାତି ଇରାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରାତି ହେବ। ଏହି ବିବୃତ୍ତିର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ଦିନ ତେହେରାନର ଏକ ତୈଳ ଡିପୋ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଇରାନର ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଏକ ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଧୂଆଁର ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଥିଲା।

ଆକ୍ରମଣର ଫୁଟେଜରେ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁର ଏକ ବଡ଼ ଶିଖା ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତେହେରାନ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ଶନିବାର ରାତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ତେହେରାନ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ରାଏଲର ହାଇଫାରେ ଏକ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଏବଂ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଏବଂ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ “ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ: ଏହିପରି ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ। ଏହା ଇରାନବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବରୁ ୟେମେନରେ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଡିପୋ ଏବଂ ଆବାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଏକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ସୁବିଧା ଯାହା ତେହେରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ କରେ।

ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି: ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତା’ର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି, ଦୁବାଇ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲେବାନନରୁ ହିଜବୋଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରୁଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି।

