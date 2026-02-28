ଇରାନର ଗର୍ଲ୍ସ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ, ୪୦ ନିରୀହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ!
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଇରାନର ଗର୍ଲ୍ସ ସ୍କୁଲର ଚାଳିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତେହେରାନ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଛି।
ମିନାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଇରାନରେ ଏହି ଅପରେସନରୁ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ। ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ମିନାବରେ ଏକ ଘାଟି ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। “ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ,” ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।
ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ “ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ” ଏବଂ ୧୯୭୯ ମସିହାରୁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଇସଲାମିକ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାରା ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜଧାନୀରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି:
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତେହେରାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି:
ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ କତାରରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁଏଇ ଏବଂ ଇରାକ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦେଶ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ “ସଂକୋଚ କରିବ ନାହିଁ”। ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି: “ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।”
ଏହି ସମୟରେ, ଏଏଫପି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ରିୟାଦ, ଦୋହା ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ନୂତନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାହାରିନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଘାଟି ଥିବା ଜୁଫାୟାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।”