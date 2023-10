(video)ସୀମା ଟପିଛି ହମାସର ବର୍ବରତା, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ଏକ ଦମ୍ପତିକୁ ଅନ୍ୟ ୨ ସନ୍ତାନ ସହିତ ରଖିଲେ ବନ୍ଧକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାତି ଥରାଇଦେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ହମାସର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କେବଳ ବନ୍ଧକ ରଖି ନାହାନ୍ତି ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲରେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚଳାଇଛି । ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ନିଜ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ସହ ଚଟାଣ ଉପରେ ବସିଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ପିଲା ଦୁଇଟି ନାବାଳକ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡୁଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ପୁଅଟି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ତୁମ ହାତରେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଲାଗିଛି । ଏହା କହି ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି ।

Israeli family heartlessly paraded on camera by Hamas terrorists while being taken hostage. One daughter ruthlessly executed, leaving her siblings in traumatic disbelief.

This is beyond a sick act of cruelty.

The world must know and put a stop to this!#israel #gaza pic.twitter.com/MumozYJsCd

— India Naftali (@indianaftali) October 8, 2023