ଗାଜାରେ ପୁଣିଥରେ ବୋମା ବର୍ଷା କଲା ଇସ୍ରାଏଲ, 3 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ 15ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଗାଜାରେ ପୁଣିଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଗାଜାରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଗାଜାରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଥରେ ଗାଜାରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 3 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କରାଯାଇଛି ।
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ଲାନ କ’ଣ- ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ସମୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗାଜା ସହର ଦଖଲ କରିବା ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ହମାସ୍ ବିରୋଧୀ ବନ୍ଧୁ ଆରବ ଶକ୍ତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ୟେମେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ- ଗାଜା ପୂର୍ବରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନାରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାନାର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି ।
ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ।