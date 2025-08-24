ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ…
ଇସ୍ରାଏଲ ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି । ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ହୁଥି ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଦ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସାନାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ସାବିଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ।
ୟେମେନରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ- ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ବଧିରକାରୀ ଥିଲା। ଆମେ ସମଗ୍ର ଘର ଥରି ଉଠିଥିବା ଅନୁଭବ କଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁସେନ ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, ଅହମଦ ଅଲ-ମେଖଲାଫି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।
ତଥାପି, ରବିବାର ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଅପରେସନରେ ଜଡିତ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଇସ୍ରାଏଲ-ହାଉଥି ସଂଘର୍ଷ କ’ଣ- ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହାଉଥିମାନେ ଗତ 22 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ସାଗରରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହିତ ଏକତାରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛି ।
ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଲାଲ ସାଗର ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ, ହୁଥି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ।