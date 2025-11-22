ଗାଜା ପରେ ଏବେ ସିରିଆ ପାଳି ପଡିବ କି ? ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ? କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ସିରିଆରେ କରିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ…
ସିରିଆକୁ ଘେରିଲେଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସିରିଆର ଦକ୍ଷିଣ କୁନେଇଟ୍ରା ପ୍ରଦେଶରେ ସୀମାପାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସିରିଆନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ସିରିଆର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସାମରିକ ଯାନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତାଲ ଅଲ-ଅହମର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପତାକା ଉଠାଇ ପଛକୁ ହଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଛଅଟି ଯାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ବୀର ଆଜାମ, ବାରିକା ଏବଂ ଜୁବେଇଦା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ସାମରିକ ଯାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିଭାନ ଏବଂ ଆବୁ କୁବାୟସ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 2024 ପରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆ ପ୍ରଦେଶରେ 400 ରୁ ଅଧିକ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ସିରିଆରେ ବହୁ ଆଗରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଜୋ ବାଇଡେନ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଖଥିଲେ। ସିରିଆର ମୁଖ୍ଯ ବସର ଅଲ ଅଶଦ ଗାଦିଚ୍ଯୁତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଲ ଜୁଲାନି ସିରିଆର ନେତୃତ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଆମେରିକା ଦେଶ ଏହାକୁ ସ୍ବିକାର କରିନଥିଲା। ଅଲ ଜୁଲାନି ଏଚଟିଏସ ଦଳ ମୁଖ୍ଯ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେରିକା ବହୁ ଆଗରୁ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଲ ଜୁଲାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳଖୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ , ସିରିଆ ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକା ସହ ମିଶି ଆଟାକ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଟ୍ଯାଙ୍କର ସିରିଆର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।