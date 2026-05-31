ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ

ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୀମାପାର୍ ସଂଘର୍ଷର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ସହ ସେନା ମୁତୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ତେଲ ଅବିବ: ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ବ୍ୟୁଫୋର୍ଟ ରିଜ୍ ଏବଂ ୱାଦି ସାଲୁକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ “ବ୍ୟାପକ ଅପରେସନ୍” ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଠାରେ ଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମେଟୁଲା ଉପରେ ଥିବା ସିଧାସଳଖ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, IDF ଲିଟାନି ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ନଦୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।

ସେନାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ବାହିନୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ‘ଫରୱାର୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍’ ବା ଆଗୁଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଧାଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ  ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ସେହିପରି, ସୈନ୍ୟମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଗରିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା IDF ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରକୁ ଶହ ଶହ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାୟୁସେନା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ “ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ” କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଟିଲାରୀ (ତୋପ) ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା, ସୈନ୍ୟମାନେ ଲିଟାନି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ସେଠାରେ ଥିବା ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି।

IDF ନବାତିୟେହ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଏହା ଏକ “ବଡ଼ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର” ଅଟେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନ୍ୟମାନେ କରିଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୟତମ।

