ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏହି ବଡ଼ ରୋଗରେ ପିଡୀତ ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନତାନ୍ୟାହୁ, ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲେ…
PM Benjamin Netanyahu: ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେ କର୍କଟ ରୋଗର ଟ୍ୟୁମରରେ ପିଡୀତ ଥିଲେ । ଯାହାର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। MRI ରେ ୧ ସେମି ମାପ ଏକ ଛୋଟ, ସନ୍ଦେହଜନକ କ୍ଷତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ରୋପୋର୍ଟକୁ ଦୁଇ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ । ଯେପରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଜାରି ନହେବ । ଯାହାଦ୍ଵାରା ଇରାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାସନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନାହିଁ ।
ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି
ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମୋର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ମୋ ପଛରେ ଅଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲି। ସେବେଠାରୁ, ମୁଁ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ଅଛି। ଗତ ମାସରେ, ଏକ ଛୋଟ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କର୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ସକ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସା କଠିନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କେବଳ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଜଣେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବ । ପ୍ରକୃତରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି କରନ୍ତି।”
ନେତନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମୂଳରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ବାଛିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଏହା ମୋର ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।”
ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲି। ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲି ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଦେଲା, କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲି, ଏକ ପୁସ୍ତକ ପଢିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରା କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲି। କ୍ଷତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିଛି।”