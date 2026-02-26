ମୋଦୀଙ୍କ ଭେଟିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ PM, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଧନୀ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଏହି ବିଶ୍ବନେତା

କେତେ ଧନୀ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଏହି ବିଶ୍ବନେତା । ମୋଦୀଙ୍କ ଭେଟିବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ PM

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 25-26, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବେନ୍ ଗୁରିଅନ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ

ମୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦ (କେନେସେଟ୍)କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଠିଆ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍…

ହୋଲି ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢ଼ିଲା…

ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମ 21 ଅକ୍ଟୋବର 1949 ରେ ତେଲ ଅଭିଭରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (୧୯୯୬-୯୯, ୨୦୦୯-୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୨-ବର୍ତ୍ତମାନ)। ତାଙ୍କୁ ଲିକୁଡ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ମାନାଯାଏ।

ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା

ନେତାନାହୁ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (MIT) ରୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ବିଏସସି (୧୯୭୫) ଏବଂ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏମ୍ଏସସି (୧୯୭୬) ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ MIT ଏବଂ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ, ଯାହା ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ

ସେ ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଲିଟ୍ କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଟ୍, ସାୟେରେଟ୍ ମଟକାଲରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୭୩ ୟୋମ୍ କିପ୍ପୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ୟୋନି, ଏଣ୍ଟେବେ ଅପରେସନ୍ (୧୯୭୬)ରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।

ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର୍

ସେ ୧୯୮୪-୮୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିସଂଘରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ନୀତି, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର (ଯେପରିକି ବଡ଼ ଧରଣର ଘରୋଇକରଣ) ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୧୩ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା)। ତାଙ୍କର ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା (ପ୍ରାୟ 16,000-19,000 USD ମାସିକ)ଡଲାର, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ନିବେଶ (ଯେପରିକି 2019 ରେ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ ସେୟାରରୁ 4.3 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଲାଭ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ। କିଛି ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 11 ମିଲିୟନ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, 13 ମିଲିୟନ USD ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା।

ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି

ନେତାନ୍ୟାହୁ ତିନିଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି; ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପତ୍ନୀ ସାରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ୟାଇର ଏବଂ  ଅଭନେର ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରର ମୂଳ ପୋଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁନିଆ ଏବଂ ସ୍ପେନରେ ଅଛି। ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

You might also like More from author
More Stories

IND vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍…

ହୋଲି ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢ଼ିଲା…

ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବା…

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍…

1 of 29,324