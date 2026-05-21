ଫୋନ୍ ରେ କଥା ହେଉ ହେଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ଜୋରଦାର ଝଗଡ଼ା
କାହିଁକି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଏକ ଉଷ୍ମ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା।
ଫୋନ୍ ରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ମଙ୍ଗଳବାର (୧୯ ମେ’) ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରବଳ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ୩୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।
ଆକ୍ସିଓସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ଜାଣିଶୁଣି ସମୟ ନେଉଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ:
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ। “ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଚାହାଁନ୍ତି ତେଣୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ।” ଟ୍ରମ୍ପ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ କୂଟନୀତିର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ଆକ୍ସିଓସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି: “କତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକାରୀମାନେ ଏକ ଚିଠି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।” ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ରେ କଥାବର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ।
ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛନ୍ତି:
୧. ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ, ତୁଳନା ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ; କାରଣ ଯଦି ଇରାନରେ ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତେଲ ଅଭିଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
୨. ନେତାନ୍ୟାହୁ ଘରୋଇ ରାଜନୀତିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଫତାଲି ବେନେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
୩. ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।