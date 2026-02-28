ଇରାନ ନା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ବୈଦେଶିକ ବଜାରରେ କାହାର ମୁଦ୍ରା ବେଶି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡଲାର ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ
ଇରାନ ନା ଇସ୍ରାଏଲ୍, ବୈଦେଶିକ ବଜାରରେ କାହାର ମୁଦ୍ରା ବେଶି ଶକ୍ତିଶାଳୀ
Israel vs Iran Currency: ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଉଭୟ ଦେଶର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ନ୍ୟୁ ଶେକେଲ ନା ଇରାନର ରିଆଲ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?
ଇସ୍ରାଏଲୀ ନ୍ୟୁ ଶେକେଲ ବନାମ ଇରାନୀ ରିଆଲ
ସର୍ବଶେଷ ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ୧ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରାୟ ୩.୧୪ ଇସ୍ରାଏଲୀ ନ୍ୟୁ ଶେକେଲ ସହିତ ସମାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଖୋଲା ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୧,୬୬୪,୦୦୦ ଇରାନୀ ରିଆଲ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଇରାନ ତୁଳନାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଦ୍ରାର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ।
ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲର ଶକ୍ତି ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଟେକ୍ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଦେଶରୁ ଆସେ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିବେଶ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଶେକେଲକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ଇସ୍ରାଏଲର ବିପୁଳ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାୟ ୨୧୨.୯୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଏହି ଭଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ଏହାର ମୁଦ୍ରାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଝଟକାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁଳନାରେ, ଇରାନର ଟିକସ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ ୧୨୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସୀମିତ।
ଇରାନର ମୁଦ୍ରା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି?
କଠୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା, ବିଶେଷକରି ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି କଟକଣା ବୈଦେଶିକ ନିବେଶକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇରାନର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ୪୮% ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଇରାନର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ରିୟାଲ୍ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କିପରି ହେଲା?
ଇରାନ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନିବେଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହା ଇରାନୀ ରିଆଲକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି।
ଏହା ସହିତ, ଇରାନ ଦୁଇଟି ବିନିମୟ ହାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବଜାର ହାର। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ କରେ।
ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୀତି
ଇସ୍ରାଏଲର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର, ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରପ୍ତାନି-ଚାଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ଏହାର ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି।