କଥା ଦେଇ ରଖିଲାନି ଇସ୍ରାଏଲ; ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିରେ ରାଜି ଥିବା କହିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କଲା…

ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ମୃତ

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଣି ହମାସ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା । ଗାଜା ସହରରେ ଅନେକ ଯାଗାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ଜଣ ଗାଜା ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ଦୁଇ ଦଳ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଚୁକ୍ତିରେ ସମତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପରେ ହମାସ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳିନଥିଲା । ମାତ୍ର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହମାସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ କି ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ନିଶ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନହଲେ, ହମାସ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ ବୋଲି ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ହମାସ ଆଜି ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲା କି “ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଗାଜାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ”
ତେବେ ଦୁଇ ଦଳ ରାଜି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।ଏପରିକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ ଆର୍ମିକୁ ଗାଜା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି । ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଳ ଆର୍ମି ।ଏଥିରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ରାଜି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶେଷ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଏପରି କାରନାମା କରିଛି ।

