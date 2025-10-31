ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକ; ୩୦ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ ମାତ୍ର…

ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୩୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଫେରାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ନଦେବାରୁ ବଢିଛି ଦ୍ବନ୍ଦ।

ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ବନ୍ଧକ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ୩୦ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ବାସୀଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗାଜାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଗାଜାରେ ଥିବା ଦୁଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସିନ୍ଦାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା।

ଖାନ ୟୁନିସରେ ଥିବା ନସୀର ମେଡିକାଲକୁ ଏହି ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ କିଛଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ  ୧୯୫ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା।ଗାଜାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମର ଶରୀର ହସ୍ତାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ କିଏ , ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବାବଦରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା।

ଏଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ବାସୀଙ୍କର ନା ଆଉ କାହାର।

୨୦୨୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଗାଜାରେ ଥିବା ହମାସ ଆତଙ୍କୀ। ଆଉ ଏତିରେ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲା।

ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।

ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭିତେର ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।

