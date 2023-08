ଘୋଷଣା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ- L1 ଲାଞ୍ଚ ହେବାର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସୋମବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୨୮) ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଯେ, ଏହି ମିଶନ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୫୦ ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି ମିଶନର ଲଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ଥିବା ଲଞ୍ଚ ଭ୍ୟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ଦେଖିହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋର ୱେବସାଟ୍‌ରେ ଯାଇ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇସ୍ରୋ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି । ତେବେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରୋ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି କହିଛି ।

🚀PSLV-C57/🛰️Aditya-L1 Mission:

The launch of Aditya-L1,

the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is scheduled for

🗓️September 2, 2023, at

🕛11:50 Hrs. IST from Sriharikota.

Citizens are invited to witness the launch from the Launch View Gallery at… pic.twitter.com/bjhM5mZNrx

— ISRO (@isro) August 28, 2023