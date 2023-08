(video)ମାମୁଁ ଘରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଗଲା ଏକ ଗର୍ତ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ’ଣ କଲା ପ୍ରଜ୍ଞାନ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନ(ଇସ୍ରୋ) ଶନିବାର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ୩ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭରର ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି । ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରୋ କହିଥିଲା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ ୮ ମିଟର ଦୂରତା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଓ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ମିଳିଥିବା ତାଜା ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶିବଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Chandrayaan-3 Mission:

🔍What's new here?

Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM

— ISRO (@isro) August 26, 2023