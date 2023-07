ଜୁଲାଇ ୧୪ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଜାନ-୩, ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ISRO

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ (ISRO) ଚନ୍ଦ୍ରଜାନ -୩ ର ଉତକ୍ଷେପଣ ତାରିଖକୁ ଜୁଲାଇ ୧୪ କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଜାନ-୩ ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୪ ଜୁଲାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ISRO ଟ୍ୱିଟରରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଜାନ -୩, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା, ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଜୁଲାଇ ୧୪ରେ IST ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲଞ୍ଚ ଭେଇକିଲ ମାର୍କ III (LVM3), ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେଇକିଲ୍ ମାର୍କ III (GSLV Mk-III) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଜାନ -୩କୁ ମହାକାଶକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। LVM3 ହେଉଛି ISRO ର ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍।

