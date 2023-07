(Video) ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ର ଉତକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବରୁ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ପହଁଚିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉପାସନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ISRO) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ସଫଳ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟାଚଲାପତି ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଡେଲ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ଭେଙ୍କଟାଚଲାପତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପରେ, ଛୋଟ ମଡେଲକୁ ଦେଖାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ -୩ ।ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବ। ISRO ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ, ISRO ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜୁଲାଇ ୧୪ ରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ୩୫ ମିନିଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ତୃତୀୟ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ISRO ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ -୩ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ରିହର୍ସାଲ କରିଥିଲା। ISRO ର ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସମଗ୍ର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏକ ଡମି ଫର୍ମରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ରିହର୍ସାଲ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଜୁଲାଇ ୧୪ ରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ -୩ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ -୩ର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିବା। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଆଇଏସଆରଓ ଦୁଇଟି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​- ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-୨, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିପାରିନଥିଲେ।

