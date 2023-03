ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲା ଇସ୍ରୋ: ବ୍ରିଟେନର ୩୬ ଟି ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ଭାରୀ LVM3 ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ISRO) ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବ୍ରିଟେନର ନେଟୱାର୍କ ଆକ୍ସେସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ୱାନୱେବ) ର ୩୬ ଟି ଉପଗ୍ରହ ନେଇ ଲଞ୍ଚ ଭେଇକିଲ୍ ମାର୍କ -୩ (LVM-III) ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏହି ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକାଳ ୮.୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରେ SSLV-D2 / EOS07 ମିଶନର ସଫଳ ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ISRO ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳ ଲଞ୍ଚ।

ଇସ୍ରୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୪୩ ମିଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ଏହି ରକେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍‌ର ୩୬ ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ଧରି ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା LVM3ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୮୦୫ ଟନ୍ ଅଟେ । ଏହି ମିଶନକୁ LVM3-M3/OneWeb India-2 ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମିଶନ୍ ଲଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରୋ ଟ୍ୱିଟରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

LVM3-M3/OneWeb India-2 mission:

The launch is scheduled for March 26, 2023, at 0900 hours IST from the second launch pad at SDSC-SHAR, Sriharikota. @OneWeb @NSIL_India pic.twitter.com/jyPsGlrcpX

— ISRO (@isro) March 20, 2023