ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନରେ ବିସଙ୍ଗତି ପ୍ରସଙ୍ଗ: ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା NAAC

ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପରିଷଦ (ନାକ୍‌) ଦ୍ବାରା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବିସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇ ନିକଟରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାକ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ନାକ୍‌ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍‌ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ । କାରଣ ନାକ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁପାଳନର ଜବାବ ସିଏଜିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ସିଏଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଥମ ମାମଲାରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିବା ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୦୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ନାକ୍‌ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏନଏସଏସ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଚିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସଫା ରଖାଯାଇଛି। ପରିସରରେ ଗଛ ଲଗାଯିବା ସହିତ ସେଥିରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନଜଳାଇବାକୁ ନାକ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ କଲେଜ୍‌ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

Press Note released by NAAC in connection with recent articles in newspapers regarding accreditation of HEIs. @mamidala90 @adsahasrabudhe @ugc_india @EduMinOfIndia @dpradhanbjp @PIB_India pic.twitter.com/oFzoKaBrvM

— NAAC (@NAAC_India) March 7, 2023