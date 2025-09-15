Asic Cup:ବାସ ସରିଲା ଆଉ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ ? ବୟକଟ ସହ ICCକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ…

Pakistan Handshake Controversy: ବୟକଟ କରିବା ICCକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Pakistan Handshake Controversy: ମ୍ୟାଚରେ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିସିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି।

କାହିଁକି ଏତେ ବିବାଦ: ସୂଚନାମୁତାବକ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପରାଜୟ ଏବଂ ପରେ ପଡ଼ିଆରେ ଅପମାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏବେ ICCକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।

ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଏବଂ ICC ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ପିସିବି ଏହାର ଅଭିଯୋଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ICC ଆଚରଣ ସଂହିତାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Asia Cup: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମିଳିବ…

Subhadra Yojana : ସୁଭଦ୍ରା କଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ…

ସୂଚନାମୁତାବକ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।

ସୂଚନାମୁତାବକ କାଲିର ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବୋଲରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ସହଜରେ ୧୨୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସେନା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

Asia Cup: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମିଳିବ…

Subhadra Yojana : ସୁଭଦ୍ରା କଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ…

‘ମ୍ୟାଟିନି ଶୋ’ ପାଇଁ ଦେବଦାସ…

୬,୬,୪,୪,୪,୪… ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି…

1 of 20,687