ହାରି ହାରି ହାଲିଆ ମୁମ୍ବାଇ! ୯ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିବା ପରେ କ’ଣ କହିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା?
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚଳିତ ସିଜିନରେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି
ମୁମ୍ବାଇ : ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କିଛି କରିନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ। ପଡ଼ିଆରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଦଳ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋର ୨୪୩/୫ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଥରର ଆଇପିଏଲ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୬ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ସହଜରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ବୋଲରମାନଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ବ୍ୟତୀତ, ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୬ଟିରେ ପରାଜୟବରଣ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହା କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଇ ଓପନର୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାୱାର-ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ୯୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପାୱାର-ପ୍ଲେ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଫିଲ୍ଡରମାନେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଖେଳର ଫଳାଫଳ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ନମନ ଧୀର, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୩୦ଟି ବଲ୍ରୁ ୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ସିଜିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଗତିପଥ ବଦଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତଥାପି ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଖେଳାଳି ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସବୁକିଛି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାମ ଦେଲା ନାହିଁ।”
ଏହି ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛଅ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ରନ୍ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଏପରିକି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଭଳି ଘାତକ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ୪ ଓଭରରେ ୫୪ ରନ୍ ଦେଇ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇନଥିଲେ।
ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ସିଜିନରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଉ କ’ଣ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ମୁଁ ମୋ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ଏକ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହୁଁ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଜଣାଶୁଣା।