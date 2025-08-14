କଳିଯୁଗର ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଷର 365 ଦିନରୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଅନ୍ତି 300 ରୁ ଅଧିକ ଦିନ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ…
ଥରେ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇବେ କିଛି କହି ହୁଏ ନାହିଁ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାମାୟଣରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର କଥା ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ୱା ଦେଖିଥିବେ । କିନ୍ତୁ, କଳିଯୁଗର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି! ଜାଣି ନଥିବେ…
ଏକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ନିରାଟ ସତ୍ୟ । ରାଜସ୍ଥାନ ନାଗୌର ଜିଲ୍ଲା ଭାଦୱା ଗାଁର ୪୨ ବର୍ଷିୟ ପୁଖରାମ ବର୍ଷରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଶୋଇରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ଲୋକେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । ରାମାୟଣର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ନିଦରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ଏ ଶୋଇବା ଏକ ସଉକ ନୁହଁ ବରଂ ଏକ ସମସ୍ୟା । ପୁଖରାମଙ୍କର ରହିଛି ଏକ୍ସିସ୍ ହାଇପରସୋମନିଆ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅତି ବିରଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖି ବୁଜୁବୁଜୁ ନିଦ ମାଡ଼ିବସେ । ଆଉ ଥରେ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇବେ କିଛି କହି ହୁଏ ନାହିଁ ।
ପୁଖରାମଙ୍କ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ଲାଘବ ହେଉନି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେ ଚେଇଁ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସାଥ୍ ଦେଉନି । ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ କରି ସାରିଲେଣି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି । ତାଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ୨୩ ବର୍ଷ ତଳୁ ଦେଖାଗଲାଣି ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲଗାତାର ୫ରୁ ୭ ଦିନ ଶୋଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା । ଏବେ ଉଜାଗର ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସକିଲ । ୭ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ପୁଖରାମଙ୍କ ନିଦ ।
ଏବେ ସେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା କାଠିକର ପାଠ । ନିଦରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଲୋକ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି । ବାଥରୁମ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଦରେ ହିଁ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଥରୁମ ଯାଏଁ ନିଅନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୁଖରାମଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଯାହା ଲକ୍ଷେରେ ଜଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଅତି ବିରଳ ରୋଗ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ରୋଗ ଅ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅତୀତରେ କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଇଂଜୁରି ହୋଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଏହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବି ବ୍ୟୟବହୁଳ ।
ପୁଖରାମ ଓ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ଏଭଳି ନିଦକୁ ନେଇ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ । କିନ୍ତୁ ପୁରଖାରାମଙ୍କ ନିଦ ତାଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି ।