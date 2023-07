‘ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଛନ୍ତି’; ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର

ବ୍ୟାଙ୍କକ : ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅନେକ ଜିନିଷର ମୂଳ ଅନୁଭବ କରି, ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତାହରେ ସାତ ଦିନ ଛୁଟି ନନେଇ କାମ କରିବା କିଛି ଅଲଗା ।

ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଏକ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା କହୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜମିରେ ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଜମି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେ ହଁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି । ମହିଳାମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ନାହିଁ ।

#WATCH | I feel it's been an enormous good fortune of the country to have someday like him (PM Narendra Modi) at this time. I am not saying this because he is the PM and I am a member of his cabinet…He is enormously visionary and grounded and honestly such people come once in a… pic.twitter.com/EAuEBDK24l

— ANI (@ANI) July 15, 2023