ବିଶ୍ୱର ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏଠାକୁ ଯିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ସହିତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। କିଛି ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶ, ଘାତକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ମାନବ ସଭ୍ୟତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ।
ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜାଗା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ସ୍ନେକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରାଜିଲ୍:
ବ୍ରାଜିଲର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ନେକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାନ୍ସହେଡ୍ ଭାଇପରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରରେ ଅନେକ ସାପ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ମୁଖ୍ୟଭୂମିରୁ ପୃଥକ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ସାପଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲେ। ଏହି ଚରମ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବ୍ରାଜିଲ ସରକାର ଦ୍ୱୀପକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର:
କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡେଥ୍ ଭ୍ୟାଲି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ୫୬.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ପାଣି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ସେଠାରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ମଧ୍ୟ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଉପତ୍ୟକା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ୨୮୨ ଫୁଟ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉପତ୍ୟକାର ଭୂମିକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଗରମ କରେ; ଏହି ସମୟରେ ଗରମ ପବନ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଆଖପାଖ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଏକ ଚୁଲି ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଲେକ୍ ନ୍ୟାଟ୍ରାନ୍, ତାଞ୍ଜାନିଆ:
ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷାରୀୟ ପାଣି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାର pH ସ୍ତର ୧୦.୫ ରୁ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ପାଣି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ବ୍ଲିଚ୍ କିମ୍ବା ଆମୋନିଆ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ପରି କ୍ଷତିକାରକ।
ଓଲ୍ ଡୋଇନିଓ ଲେଙ୍ଗାଇ ନାମକ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହ୍ରଦରେ ସୋଡିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଛାଡିଥାଏ, ଯାହା ପାଣିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷାରୀୟ କରିଥାଏ।
ଯଦିଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ରଦରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁଣଯୁକ୍ତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି; ସମୟ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କଠିନ ହୋଇ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ।
ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭାରତ:
ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ ସେଣ୍ଟିନେଲିଜ୍ ଜନଜାତିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଏହି ଜନଜାତି ୬୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି।
ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏହି ଜନଜାତି ଦ୍ୱୀପ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି।
୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଦୁଇଜଣ ଅବୈଧ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମିଶନାରୀ ଦ୍ୱୀପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ସରକାର ଜନଜାତି ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।