IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ କାଟିପାରିବେନି ଟିକେଟ୍
IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ର ସହଜ ଉପାୟ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରନ୍ତି।
ରେଳବାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି।
ରେଳବାଇ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ୟୁଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଧାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନଲାଇନ୍ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରକୁ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ୟୁଜର ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ, “ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ” ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ Authenticate User ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ, ଆପଣଙ୍କର ୧୨-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ, enter ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ Send OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବା OTP ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Verify ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।