ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ ଏହି ଦେଶ କରୁଛି ଇରାନ ଏବଂ US ଭିତରେ ଡିଲ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ଶାହବାଜ-ମୁନିରଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ!
ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଶାହବାଜ-ମୁନିରଙ୍କ ଅସଲ ସତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ପ୍ରାୟତଃ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଇରାନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ଅନେକ ଥର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଯାହା ନୀରବରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ମିଶର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦେଶ। ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ ଏଲ୍-ସିସି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ’ଣ କହିଲେ:
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଜିନହୁଆ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଟେଲିଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଅଲ-ସିସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଇଜିପ୍ଟର ମତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ନୀତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ:
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅରାଜକତା ଭିତରକୁ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ନିକଟତର। ହେଲେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରହିବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ କଣ କହିଲେ:
ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଇରାନ କେବେବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଟ୍ରମ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର। ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଭଲ; ଅନ୍ୟଥା ଆମକୁ ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ।”
ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ରାଜି ହୋଇଛି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କିମ୍ବା ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି’ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କର, ତେବେ କ’ଣ ହେବ?’ ଏବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବୁ ନାହିଁ।”
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନାକୁ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ କଠିନ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସମୟ ନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।