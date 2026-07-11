ଶିବଲିଙ୍ଗ, ନାଗ ଏବଂ… ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସଙ୍କେତ
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମାସ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦେବତା ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ।
ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କାଉଁରିଆ ଯାତ୍ରା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ।
ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରତୀକ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ:
ଶିବଲିଙ୍ଗ:
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ଦର୍ଶନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସୂଚାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
ନାଗ:
ଯଦି କେହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସର୍ପ ନାଗକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।
ନଦୀ:
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନନ୍ଦୀ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପର୍ବତ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ।
ମହାଦେବ କିମ୍ୱା ଶିବ ମନ୍ଦିର:
ଯଦି କେହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।